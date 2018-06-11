Спрос на крупы в РК полностью обеспечивают местные компании

Казахстанские компании обеспечивают спрос на крупы и рис практически полностью. Производство выросло на 11%, экспорт - сразу на 26%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

«За 4 месяца казахстанские компании произвели 28,1 тыс. тонн круп (+11,8% за год) и 73 тыс. тонн риса (+15,9% за год)», - говорится в исследовании.

На рисоводстве в основном специализируется Кызылординская область (94,4% от РК), 42% всего производства круп сконцентрировано в Павлодарской области.

Новые мощности по производству круп ввели в Петропавловске, СКО. ТОО «РахатОпт» решило приобрести производственное помещение и оборудование по отчистке зерна и гречихи и производить гречневую, перловую, ячневую, пшенную и пшеничную крупы. Для осуществления проекта компания воспользовалась поддержкой государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020». В июле прошлого года компании были предоставлены кредитные средства ДБ АО «Сбербанк» (130 млн тг) под гарантию Фонда «Даму».

Сегодня линии по производству крупы частично запущены. Планируемый объем производства - порядка 40 тонн готовой продукции в месяц. Закуп сырья осуществляется у местных крестьянских хозяйств, а реализовывать готовую продукцию компания планирует во всех крупных торговых объектах Петропавловска и за пределы области. В текущем году ТОО «РахатОпт» планирует открыть официальные филиалы в других городах Казахстана - Алматы, Караганде, Кызылорде, Костанае, Шымкенте.

По итогам I квартала, помимо роста производства риса и прочих круп на 10,7% год к году, немного вырос и импорт - на 4,6%. Впрочем, собственное производство обеспечивает сразу 95,9% спроса в секторе.

Помимо перекрытия внутренних потребностей, казахстанские производители ведут активную экспортную политику: объемы поставок на внешние рынки по итогам января-марта текущего года выросли сразу на 26,4% за год.

Как отмечается, высокий уровень самообеспечения в сегменте круп позволяет сдерживать рост цен. Манная крупа выросла в цене всего на 0,5% за год, до 214,5 тг за кг по итогам мая 2018, перловая - на 1,1%, до 167,7 тг за кг, рис - на 1,4%, до 290,3 тг за кг, пшено - на 3,1%, до 213,7 тг за кг.

Заметно подорожала лишь овсяная крупа - сразу на 6,1% за год, до 313,9 тг за кг. Зато гречневая подешевела сразу на 34,9% год-к-году, до 259 тг за кг.