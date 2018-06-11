Слово «Қазақстан» на гербе напишут на латинице

Документ направлен на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов.

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

Как отмечается, документ направлен на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов.

В Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» вносятся следующие правовые новеллы:

- вводятся прямые выборы акимов сельского уровня (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа);

- устанавливается пропорциональная система выборов депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам;

- упраздняются окружные избирательные комиссии;

- в связи с установлением прямой выборности акимов сельского уровня территориальные избирательные комиссии наделяются полномочиями по обеспечению организации и проведению выборов, в т.ч. акимов сельского уровня;

- вводится осуществление полномочий на профессиональной основе двумя членами территориальных избирательных комиссий;

- внедряются элементы цифровизации в выборный процесс, в том числе цифровизация списка избирателей;

- регламентируется проведение предвыборной агитации в электронных средствах массовой информации;

- уточняется порядок отзыва аккредитации международных наблюдателей.

Законопроектом также вносятся поправки в Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан», предусматривающие написание слова «Қазақстан» на Государственном Гербе латинскими буквами.

На заседании также рассмотрен в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

Законопроект разработан в целях приведения законодательных актов в соответствие с проектом Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

Поправки вносятся в пять законодательных актов: Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О политических партиях» и «О государственной службе Республики Казахстан».

Законопроектом вносятся следующие основные изменения и дополнения:

- вводится обучение избирателей и членов избирательных комиссий за счет средств местного бюджета;

- устанавливается ответственность за нарушение порядка опубликования или выпуска в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партий, участвующих в выборах, а также за нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами;

- определяется порядок избрания на должность и прекращения полномочий акимов сельского уровня.

Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.

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