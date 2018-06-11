Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в июле
В июле казахстанцы отдохнут 10 дней, передает Zakon.kz.
Так, 6 июля будет отмечаться День столицы. Этот день приходится на пятницу, поэтому жители страны будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля.
Те, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать 6 и 8 июля.
11 июня 2018, 14:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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