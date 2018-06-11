В карту сакральных мест Казахстана вошли более 100 объектов общенационального значения

По значимости сакральные места делятся, как: объекты общенационального и регионального значения.

В настоящее время более объектов вошли в список сакральных объектов общенационального значения и около 500 объектов в список сакральных мест регионального значения, сообщает Zakon.kz.

«Сакральные места» - это почитаемые среди населения страны памятники культурного наследия, светской и религиозной архитектуры мавзолей и природные ландшафты, кроме того, места с устойчивыми историческими ценностями связанные со значимыми политическими событиями. Объекты, занимающие важное место в общественно – политической жизни Казахстана, как символы историко-культурного наследия и национального единства.

По значимости сакральные места делятся, как: объекты общенационального и регионального значения.

При Национальном музее Республики Казахстан Министерства культуры и спорта РК открылся новый научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Основной целью деятельности центра является – обеспечение научно-исследовательской и методологическая поддержка региональных краеведческих организации на территории всей республики, а также, организация научно-исследовательских исследовании совместно с республиканскими и региональными организациями. Кроме того, популяризация среди населения страны и зарубежом сакральных объектов Казахстана является одним из основных задач центра.

При центре действует «Общественная объединение «Объединение краеведов Казахстана «Туған жер».

В регионах с целью выявления сакральных мест созданы рабочие группы (в составе групп по 10-15 человек) под руководством руководителей областных управлении культур. Совместно с региональными рабочими группами собраны сведения для формирования списка сакральных объектов регионального значения.

«На основе информации полученной с регионов Центр провел анализ объектов и производит деление сакральных мест по общенациональной и региональной значимости. Для проведения анализа был создан научно-экспертный совет с участием видных ученых, краеведов и общественных деятелей. Подготовлена виртуальная карта «География сакральных мест Казахстана», в нее вошли объекты общенационального значения, фото, видео, 3D-тур. В настоящее время общественности показаны снятые видеоролики о сакральных объектах Казахстана», - сообщили в научно-исследовательском центре «Сакральный Казахстан».

Одним основных целей реализации проекта «География сакральных мест Казахстана» - является масштабные комплексные исследования и сбор необходимой информации. По результатам полевых-этнокультурных экспедиции нацелены на систематизацию информации обо всех сакральных объектах Казахстана.

По результатам экспедиции опубликованы книги посвящённые Сакральным местам Казахстана. Подготовлена 1-том Энциклопедии о Сакральных объектах Казахстана, в первый том вошли информация о сакральных местах городов Астана и Алматы, и Акмолинской и Алматинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!