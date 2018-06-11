В ЮКО по случаю 20-летия Астаны открылся новый центр занятости

Побеседовав с жителями, глава региона поручил активизировать работы в этом направлении и создать все условия услугополучателям.

Сегодня в Шымкенте по случаю 20-летия Астаны открылся новый Центр занятости и социальных услуг, работающий по принципу одного окна. В частности, здесь населению свои услуги оказывают отделы предпринимательства, занятости и социальных программ города Шымкента, а также филиал «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области. Отметим, что центр в веден в эксплуатацию в рамках Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Посетив и ознакомившись с работой Центра, где услуги гражданам оказывают в цифровом формате, аким области Ж.Туймебаев положительно оценил его работу. Побеседовав с жителями, глава региона поручил активизировать работы в этом направлении и создать все условия услугополучателям.

Стоит отметить, что работа Центра направлена на оказание социальной поддержки безработных и малообеспеченных семей, инвалидов и лиц, отбывших наказание в рамках программы Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

На сегодня Центр занятости населения полностью функционирует в цифровом формате. В частности, для граждан предусмотрены такие виды услуг, как электронная справка, сектор самообслуживания, услуги Call-центра и цифрового кабинета.

На сегодняшний день, в соответствии с годовым планом на 2018 год более 3000 жителей Шымкента обеспечены постоянной работой, 1154 молодых выпускников получили направление на молодежную практику. На оплачиваемые общественные работы привлечено около 900 граждан.

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