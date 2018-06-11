Стали известны подробности конфликта в доме-интернате Актау

Создана специальная комиссия.

Визиту директора Центра оказания специальных социальных услуг №3 в ночное время предшествовал конфликт, возникший между сотрудницами учреждения. Об этом рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Карашаш Нурмамедова, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Инцидент, снятый на видео, произошел 7 июня.

Руководитель учреждения была вынуждена приехать ночью после конфликта автора видео со старшей медицинской сестрой, который возник при телефонном разговоре.

Действие, снятое на видео, происходит в комнате, в которой хранится питьевая вода для детей.

- Стол был заставлен личными вещами и продуктами персонала. Директор неоднократно предупреждала персонал о недопустимости хранения личных вещей в этой комнате, - сообщила Карашаш Нурмамедова.

Для хранения личных вещей персонала, как отметила Нурмамедова, выделено отдельное помещение.

- Приказом от 8 июня, директор временно отстранена от должности. Создана специальная комиссия, которая будет работать до 2 июля. Обязанности директора учреждения исполняет заместитель, - сообщила она.

Сегодня, 11 июня персонал центра ознакомили с приказом и составом комиссии.

- Меры в отношении директора буду приняты по итогам работы комиссии, - рассказала Нурмамедова.

В состав комиссии вошли представители управления координации занятости и социальных программ региона. В работе принимают участие юрист и главный бухгалтер Центра оказания специальных социальных услуг №1.

В учреждении работала еще одна комиссия, созданная после жалоб на условия и оплату труда. Результаты проверки тоже планируют учитывать при принятии мер в отношении директора.

Директор Центра оказания специальных социальных услуг №3 назначена в августе 2017 года.

Предыдущий руководитель управления, как рассказала Карашаш Нурмамедова, покинул должность по собственному желанию.

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