Нововведения в сфере регулирования предпринимательской деятельности разъяснили в МНЭ РК

Впервые законодательно будет урегулирован вопрос оказания субъектами естественных монополий и квазигоссектора обязательных услуг - выдача различных обязательных документов, носящих разрешительный характер (техусловия, сертификаты и другое) для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает Zakon.kz.

Нормы и положения закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» в Павлодаре разъясненил вице-министр Серик Жумангарин.

Он отметил, что закон разработан в целях кардинального улучшения и расширения бизнес-среды и направлен на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности, совершенствование регулирования информационных инструментов и механизма анализа регуляторного воздействия, реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором, а также исключение норм, препятствующих конкуренции.

Об основных направлениях и положениях закона рассказал заместитель директора Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов.

По словам Джакупова, всего законом внесено порядка 1000 поправок в 14 кодексов и 109 законов.

Закон предусматривает меры по фронтальному снижению издержек бизнеса и улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business». В результате принятия закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора.

Внедрен институт профилактического контроля. Его отличием от действующей системы проверок является профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства. Существенно снизится контрольно-надзорная нагрузка на бизнес, так как исключены 20 сфер контроля из 114, сокращены 108 контрольных функций из 544 в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении.