В Кадыр тун можно поклоняться не только в мечети, но и дома – главный имам Алматы

В ночь с 11 на 12 июня правоверные мусульмане встретят Ночь Предопределения, достоинства которой не сравнятся с тысячами других ночей.

Главный имам Алматы Еркинбек Шокаев, говоря о достоинствах Ночи Предопределения - Ляйлятуль кадр или Кадыр тун - подчеркнул, что если у кого-то во время пребывания в мечети ухудшится самочувствие, необходимо немедленно возвратиться домой и вызвать врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на Аzan.kz.

"Поклонения в Ляйлятуль кадр можно совершать не только в мечети, но и дома, - отметил имам. - Чтобы мольбы человека были приняты, важно не то, где вы были в эту ночь, а то, чтобы провести ее с искренними намерениями".

Достоинства этой ночи Всевышний Аллах так описывает в Коране: «Мы ниспослали его (Коран) в Ночь предопределения». В арабском языке слово «القدر» означает «возвышенный, почетный, великий». Вместе с тем, слово «судьба» также является производным этого арабского слова. Следовательно, в эту ночь определяется судьба всех творений на целый год.



Аллах Таъаля указывает на то, что достоинства этой ночи не сравнятся с тысячами других ночей, и говорит: «Мы ниспослали Коран в особенную, почётную ночь».

Достоинства этой ночи таковы, что даже если объединить все ночи, начиная с момента сотворения Адама, мир ему, они не смогут сравниться с Ляйлятуль кадр. Эта ночь, которая целиком посвящена Слову Аллаха - Священному Корану. В этой связи, у каждого мусульманина возникает вполне резонный вопрос: «Что делать в Ляйятуль кадр, чтобы заслужить многочисленные блага, обещанные Всевышним?». И в качестве ответа на этот вопрос мы предлагаем несколько видов поклонений, которые, несомненно, помогут заслужить вознаграждения от Господа миров.

Первое

Второе

Третье

Четвертое

Пятое,

Шестое

Седьмое

, необходимо искренне делать дуа и просить Аллаха даровать счастья в обоих мирах, потому что в эту ночь наш Господь принимает все мольбы просящих. Не забывайте просить у Аллаха мира и спокойствия для нашей страны, процветания для нашего народа, распространения религии Аллаха, ведь мир и благополучие страны – это мир и благополучие в доме каждого из нас.Айша (да будет доволен ею Аллах) передает, что она спросила у посланника Аллаха (мир ему и благословения Аллаха): «О, посланник Аллаха, если я застану Ляйлятуль кадр, что мне говорить?», на что он ответил: «Говори:اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنيِّ(«Аллаһуммаиннәкәафуун, кариимун.Тухыббуль-афуафаъфуъаннии»)«О, Аллах, воистину Ты – Прощающий, любишь прощать. Так прости же меня!»., вспомните многочисленные блага, которыми одарил вас Аллах, и в качестве безмерной благодарности за них, неустанно возносите хвалу Всевышнему.(Например, можно говорить:Альхамдуллиллях, Субханаллах, Аллаху акбар, ляиляхаилляллахи.т.д), вспомните все ваши ошибки и грехи, совершенные вами вплоть до этой ночи и просите прощения за них, ибо только Аллах прощает грехи.Насколько это возможно для вас, повторяйте истигфар: «Астагфируллах», являющегося ключом к счастью и благам. Количество повторений не имеет значения., прочитайте хотябы 2 ракаатадополнительного нафиль намаза и попросите Аллаха принять ваш намаз, потому что тому, кто будет совершать много дополнительных намазов, запишется вознаграждения человека,непрерывно совершавшего намаз в течение 83 лет и 4 месяцев.раздавайте как можно больше милостыни настолько, насколько вы можете себе позволить, и тогда вам запишется вознаграждениечеловека, непрерывно раздававшего милостыню на протяжении83 лет и 4 месяцев., вспомните хадис нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха:«В Судный день ко мне будет ближе тот, кто обладал прекрасным нравом»,и приложите усилия для перемены в лучшую сторону.Если вы НЕ БУДЕТЕ ПОВЫШАТЬ ГОЛОС И ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПЕНИЕ, будете подобны человеку, проявляющему терпение 83 года и 4 месяца., вспомните слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Дарите друг-другу подарки, это сближает сердца» и сделайте подарок своему близком человеку и не важно насколько ценным является подарок.Если в этот день вы ПРОЯВИТЕ МИЛОСЕРДИЕ И СДЕЛАЕТЕ КОМУ-ТО ПОДАРОК, станете подобны человеку, проявлявшему милосердие в течение 83 лет и 4 месяцев.



Уважаемый джамаат! Согласно официальной информации организаций здравоохранения, ситуация по менингококку в городе стабилизировалась и болезнь пошла на спад.Поэтому, нет причин для страхов и беспокойств.Но все же, не стоит забывать о том, что здоровье – аманат Аллаха и шариат порицает к нему небрежное отношение. Если у кого-то из вас во время пребывания в мечети ухудшится самочувствие, необходимо немедленно возвратиться домой и вызвать врачей. Поклонения в Ляйлятуль кадр можно совершать не только в мечети, но и дома. И помните, для того, чтобы ваши мольбы были приняты, важно не то, где вы были в эту ночь, а то чтобы провести ее с искренними намерениями.

Пусть Всевышний Аллах примет наши дуа и поклонения!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!