Слово «родители» хотят запретить в украинских учебниках

Свою идею авторы новшества мотивирует «вопиющей дискриминацией» детей из неполных семей.

Министерство образования и науки Украины предложило убрать из школьных учебников слово «родители» и рекомендует заменить его на слово «родные», сообщают РИА Новости.

Такую идею украинское министерство мотивирует «вопиющей дискриминацией» в учебниках, которые готовятся к печати за государственный счет. Антидискриминационная экспертиза постановила, что большинство детей «не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут».

Образовательное ведомство аргументирует это тем, что в Украине три миллиона детей — 40 процентов от общего числа школьников — проживают в неполных семьях. Эксперты уверены, что формулировки задач в учебниках вроде «составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями» или «обсуди с родителями, где можно играть» непосредственно указывают на ограниченные возможности почти половины украинских детей и заставляют их чувствовать себя неполноценными.

Кроме того, в министерстве обратили внимание и на дискриминационный характер рисунков, где изображены полные семьи.

Помимо этого, ведомство сообщило о случаях изъятия учебников, в которых содержатся «недопустимые для демократической страны» анахронизмы вроде «негры», «жиды» и «цыгане».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!