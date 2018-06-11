Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 333,85, RUBKZT_SPT - предложение 5,4000, CNYKZT_TOM = 52,2000, USDKZT_0_001 - +11,0000 %/+6,1790 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,5192 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами RUBKZT_TOD, RUBKZT_TOM, RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 11 и 12 июня в Российской Федерации (День России). В торгах приняли участие 22 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,85 тенге за доллар США при объеме торгов 47 900 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+2 в тенге (RUBKZT_SPT) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило 5,4000 тенге за рубль при отсутствии спроса;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 52,2000 тенге за юань при объеме торгов 150 тыс. юаней;

- по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,80 тенге за доллар (-0,22 тенге), суммарный объем торгов - 67 750 тыс. USD (-181 550 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +11,0000 % годовых, предложение - +6,1790 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,5192 % годовых при объеме торгов 190 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.