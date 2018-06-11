Курс доллара вернулся к 333,80 тенге

В обменниках доллар покупают/продают по 334-334,80 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 333,85 тенге за доллар при объеме торгов 47,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,80 тенге за доллар (-0,22 тенге), суммарный объем торгов – 67 750 тыс. USD (-181 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2000 тенге за юань при объеме торгов 150 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара – 334-334,8 тенге, рос.рубля – 5,35-5,39 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!