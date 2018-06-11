Писатели, какими вы их не видели

Писательское дело непростое, довольно трудоемкое и требующее изрядной самоотдачи от тех, кто решил посвятить свою жизнь слову.

Читая роман, рассказ или поэму, мы едва ли задумываемся о том, кто скрывается между строк и букв. И хотя об известных литераторах можно найти огромное количество информации — как они жили, как творили свои бессмертные произведения — их личности всегда скрываются под неким ореолом таинственности.

В этом выпуске Big Picture вы можете увидеть редкие фотографии известных поэтов и писателей, чьи произведения будоражат умы читателей даже спустя столетия.

1. Сергей Есенин читает матери стихи.

2. Лев Толстой играет в русскую народную игру городки.

3. Марк Твен.

4. Свободное дыхание Александра Солженицына.

5. Борис Пастернак.

6. Михаил Булгаков.

7. Максим Горький тычет метлой в оперного певца Федора Шаляпина.

8. Джек Лондон.

9. Антон Чехов с таксой.

10. Владимир Набоков изучает бабочек.

11. Габриэль Гарсиа Маркес.

12. Иосиф Бродский.

13. Владимир Маяковский.

14. Эрнест Хемингуэй пинает пивную банку.

15. Рэй Брэдбери.

16. Сергей Довлатов.

17. Чарльз Буковски.

18. Курт Воннегут.

19. Джон Рональд Руэл Толкин.

20. Эрих Мария Ремарк.

21. Евгений Евтушенко.

22. Астрид Линдгрен.

23. Олдос Хаксли.

24. Белла Ахмадулина.

25. Харуки Мураками.

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