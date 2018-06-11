Туристов предупредили о массовых демонстрациях во Вьетнаме
Их попросили избегать скоплений людей.
Фото : НТВ11 июня 2018, 16:25
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСЦК) предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме и попросил избегать скоплений людей, сообщают РИА Новости.
«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
Также россиянам, находящимся во Вьетнаме, рекомендуется избегать мест скоплений людей и планировать маршруты поездок.
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