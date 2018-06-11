В соответствии с пунктом 9 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила представления недропользователями в уполномоченный орган по изучению недр данных о нормируемых потерях.

Недропользователь, утвердивший план горных работ по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), а также изменения и (или) дополнения в план горных работ в части показателей нормируемых потерь, представляет в уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента утверждения плана горных работ или внесения изменений и (или) дополнений в него, технический проект разработки месторождения по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

К техническому проекту прилагаются следующие подтверждающие документы:

1) копия утвержденного плана горных работ, включая графические приложения, с указанием утвержденных в составе плана горных работ данных о нормируемых потерях;

2) копии согласований плана горных работ уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Нормируемые потери при добыче твердых полезных ископаемых определяются в зависимости от конкретных горно-геологических условий, применяемых схем, способов и систем разработки месторождения.

Для месторождений, которые содержат несколько видов полезных ископаемых, данные о нормируемых потерях представляются по каждому виду полезных ископаемых, сведения о которых содержатся в Едином кадастре государственного фонда недр.

Объем нормируемых потерь устанавливается на основании технического проекта разработки месторождения, утверждаемого уполномоченным органом в соответствии со статьей 744 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

В случае несогласия по размеру нормируемых потерь уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после представления данных о нормируемых потерях направляет недропользователю обоснованное возражение.

В случае направления такого возражения в указанный срок нормируемые потери определяются уполномоченным органом по изучению недр самостоятельно на основании имеющихся данных о нормируемых потерях по аналогичным проектам либо исходя из ранее представленных сведений.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года, действует до 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.