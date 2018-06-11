Алматинцев попросили соблюдать осторожность во время испытаний теплосетей

Горячее водоснабжение ограничиваться не будет.

Жителей и гостей Алматы просят соблюдать осторожность во время испытаний теплосетей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Очередные испытания проведут с 04:00 12 июня до 17:00 16 июня в системе трубопроводов, расположенных в контуре улиц Улугбека-Рыскулбекова - Утеген батыра - Яссауи.



"В случае возникновения нештатной ситуации (появления на поверхности пара, воды) не принимайте никаких самостоятельных действий, немедленно сообщив о произошедшем по телефону 378-06-65. В период проведения испытаний, необходимых для подготовки теплокомплекса Алматы у предстоящего отопительного сезона, потребителям указанного городского сектора горячее водоснабжение ограничиваться не будет", - говорится в сообщении АлТС.



В компании также напомнили правила поведения вблизи испытываемых инженерных сетей:

1. Не приближайтесь к месту появления пара, воды.

2. Если место порыва огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды увидеть промоину невозможно.

4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива теплоносителя. Не исключено, что под асфальтом может образоваться промоина с горячей водой диаметром до 10 метров.

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