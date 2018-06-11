В Бурабае теперь будут встречать туристов в течение всего года

Уникальная природа курорта, богатое культурное наследие, а также доступность транспортных коммуникаций готовы принять туристов в Бурабае независимо от времени года.

Сегодня туристская отрасль в области является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей передает zakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Имея богатый туристско-рекреационный потенциал, регион проводит активную политику, направленную на создание условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение частных инвесторов, реализацию национальных проектов и программ, обеспечивая туристов качественными услугами.

Одним из направлений является расширение возможностей курортной зоны четырьмя работающими туристскими зонами, так называемая концепция “Four seasons”, центром притяжения которой стал всемирно известный Бурабай.

В Щучинско-Боровской курортной зоне создаются все условия для всех видов туризма через реализацию масштабных международных, культурных и спортивных проектов.

Новой вехой в продвижении Жемчужины Казахстана станут и разработанные круглогодичные ивенты и мероприятия. Их порядка 62. Как отмечают организаторы, это дополнительные 62 причин увидеть «маленькую Швейцарию» Казахстана.

Уже в рамках продвижения проекта «Four Seasons» в текущем году проведен чемпионат АзиИ по армреслингу, открытие велосезона «Veloburabay-2018», этноаула «Жайлау», турнира «Aqmola Barysy».

Туристов ждут не менее грандиозные и впечатляющие по своему масштабу и составу участников мероприятия - Кубок РК по спортивным танцам «Burabay 2018», Международный фестиваль юных талантов «Burabay summer fest», Burabay Yoga Fest.

Для любителей национального искусства через историческое прошлое планируются Битва номадов, кочевое конное искусство и т.д.

Уникальная природа курорта, богатое культурное наследие, а также доступность транспортных коммуникаций готовы принять туристов в Бурабае независимо от времени года.

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