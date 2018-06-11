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Обсуждать бюджеты спецслужб на закрытых пленарках предложила Назарбаева

Сейчас у депутатов такой возможности нет.

Фото : Елорда Инфо11 июня 2018, 17:01

При рассмотрении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год сенатор Дарига Назарбаева предложила предоставить депутатам право рассматривать бюджеты специальных служб на пленарных заседаниях палат в закрытом режиме, передает корреспондент Zakon.kz.

«Исполнение бюджетов Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, службы внешней разведки остаются вне зоны обсуждения на пленарном заседании Сената. А это огромные средства», - сказал она на пленарном заседании Сената.

По ее мнению, было бы целесообразно в дальнейшем заслушивать отчеты этих госорганов и отчет Счетного комитета по исполнению бюджета этими госорганами на закрытом заседании Сената Парламента.

«Вносим это предложение», - отметила депутат.

Ксения Давыдова, Астана


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