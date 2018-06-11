На проблемы недофинансирования МВД РК обратила внимания депутат Сената Парламента РК

На проблемы недофинансирования Минстерства внутренних дел РК обратила внимания депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Обеспеченность Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудованием, транспортом составляет от 30 до 70% от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов МВД. Наш комитет неоднократно ставил вопрос об определении отдельно лимитов для ЧС и Нацгвардии. В рамках общего бюджета МВД и определения лимита в целом на МВД мы видим хроническое неэффективное использование средств», - сказала она на пленарном заседании палаты при обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год.

В качестве примера она привела статданные.

«Так, из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуется только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 млн тенге бюджетных средств. Еще семь проектов на разработку которых потрачено 100 млн тенге не включены в бюджет на 2018- 2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 млн тенге бюджетных средств. Вопрос - кто несет персональную ответственность за это?» - сказала депутат.

Также у Д. Назарбаевой возник еще ряд вопросов.

«Госорган, который планирует бюджет, в данном случае Миннацэкономики или МВД? И зачем выделять средства из бюджета, которые затем не финансируются? Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетах Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ. Мы считаем, что сегодня эти две службы в составе МВД буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании», - подчеркнула сенатор.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов согласился с доводами, что недофинансирование есть.

«Действительно, у нас есть недофинансирование по всем четырем направлениям. Это касается и Нацгвардии, КЧС, комитета уголовно-исполнительной системы и всех органов внутренних дел. Конечно, мы все входим в одно министерство. И бюджетная программа у нас одна. Но постоянно определяют наше финансирование по лимитам, которые устанавливают министерство финансов и Миннацэкономики. Естественно, мы планируем на будущее - запланировали строительство колонии, запланировали строительство пожарных депо - выделяем деньги. Нам дают на составление проектно-сметной документации (ПСД), а когда подходит время на финансирование вот этого строительства, мы конечно, недополучаем», - сказал он.

По его словам, если вопрос решится, чтобы разделить бюджетные программы и от этого будет финансирование, то в МВД пойдут на это.

«Но я думаю, здесь нам надо подходить ко всем этим направлениям. Просто даже по КУИС. Мы сейчас недофинансировали питание, по МВД недофинансировали просто изготовление водительского удостоверения. Мы уже в августе-сентябре можем встать. Не производить эти удостоверения. Поэтому вопросов много, мы их все ставим, я думаю, будем решать совместно с МНЭ финансирование», - заключил министр.

Ксения Давыдова