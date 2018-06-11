В ЮКО в течение трех лет обеспечат централизованной питьевой водой 84 населенных пунктов

По словам главы региона, на сегодняшний день по области более 200 населенных пунктов не подключены к централизованной системе питьевого водоснабжения.

До 2020 года 97% жителей области, а также 62% населенных пунктов должны быть обеспечены централизованной питьевой водой. Таким образом, по Программе развития регионов 2020 мы полностью выполним фактические показатели охвата населенных пунктов системами водоотведения и централизованной питьевой водой. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания сообщил аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По словам главы региона, на сегодняшний день по области более 200 населенных пунктов не подключены к централизованной системе питьевого водоснабжения. Кроме того, после доклада начальника областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства М.Мараима, аким области поставил ряд задач перед руководителем вышеназванного управления.

«На сегодня около 12% населения области, около 200 тысяч человек, не подключены к централизованной системе питьевого водоснабжения. Нужно систематизировать работы в этом направлении. В соответствии с требованиями программы, для проведения строительных работ в населенных пунктах, в первую очередь, необходимо провести геологоразведочные работы на подземные воды.По результатам этих работ необходимо разработать проектно-сметную документацию строительных работ», - сказал Ж.Туймебаев.

По словам руководителя управления, на сегодня в этом направлении, в зависимости от численности населения на период 2016-2018 годов разработана проектно-сметная документация для 117 населенных пунктов. В соответствии с планом развития области, в ближайшие 3 года централизованной питьевой водой планируется обеспечить 84 населенных пунктов.

В 2018 году для обеспечения населения питьевой водой выделено 11,0 млрд. тенге, ведется строительство 76 объектов, в том числе 20 объектов намерены сдать в эксплуатацию в этом году, а 56 объектов переходящие на следующий год. Также руководитель управления сообщил, что до конца текущего года системой питьевого водоснабжения обеспечат 13 населенных пунктов. Помимо этого, в 2 населенных пунктах реконструируют ветхие сети водопровода и еще в двух микрорайонах завершится строительство четырех водопроводных сетей.

Подводя итоги встречи, аким области поручил руководителю управления определить уровень питьевого водоснабжения по сравнению с другими регионами, а также автоматизировать данную сферу.

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