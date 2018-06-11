Нацбанк РК: В 2019 году инфляция войдет в новый коридор

До конца года ожидается снижение инфляции к середине коридора 5-7 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательно установленной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен. Достижение этой цели предполагает поддержание инфляции в рамках установленного коридора. Инфляция в годовом выражении снизилась с 7,1 процента на начало года до 6,2 процента в мае. Замедлению инфляционных процессов способствует стабильная ценовая ситуация на рынках товаров, а также проводимая политика по регулированию цен на услуги естественных монополий. До конца текущего года мы ожидаем сокращения инфляции ближе к середине целевого коридора - 5-7 процентов, с последующим плавным вхождением в новый коридор 4-6 процентов в 2019 году», - сказал А.Ахметов.

По его словам, долгосрочной целью Нацбанка является обеспечение уровня инфляции ниже 4 процентов с 2020 года и в последующие годы.

А.Ахметов отметил, что важным условием снижения инфляции является управление инфляционными ожиданиями.

«В рамках проводимой работы путем опросов населения наблюдается постепенное снижение, как воспринимаемой текущей инфляции, так и ее ожидаемого уровня на ближайшие 12 месяцев. В частности, в мае значение ожидаемой на год вперед инфляции снизилось до 6 процентов с уровня 7,1 процента в начале года, и с 6,3 процента в апреле. Вслед за снижением уровня инфляции базовая ставка с 5 июня снижена до 9 процентов. Это уже четвертое снижение в текущем году. Уровень ставки 9 процентов не только согласуется с целями по инфляции, но и способствует дальнейшему снижению стоимости денег в экономике», - сказал А.Ахметов.

Мейрамбек Байгарин