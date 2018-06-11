В частности, в Правила внесены следующие изменения:

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) временная администрация (временный администратор) - орган, назначаемый уполномоченным органом для обеспечения сохранности имущества и осуществления мероприятий по обеспечению управления организацией (далее - временная администрация);

2) руководитель временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

3) член временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

4) лица, не являющиеся работниками уполномоченного органа - работники организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов и Фонда гарантирования страховых выплат.»;

пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Состав временной администрации определяется уполномоченным органом в зависимости от наличия у организации филиалов и представительств, а также от характера и объема предстоящей работы.

Руководитель и члены временной администрации назначаются с их согласия, за исключением случаев назначения в состав временной администрации работника уполномоченного органа.

Входящие в состав временной администрации лица, являющиеся работниками уполномоченного органа, организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, Фонда гарантирования страховых выплат освобождаются от выполнения должностных обязанностей по основному месту работы на весь период деятельности во временной администрации.

На указанный период за ними сохраняется заработная плата и иные выплаты, установленные по основному месту работы.

Руководителем временной администрации назначается лицо, имеющее высшее экономическое либо юридическое образование.

Работники уполномоченного органа, оказывающие по письменному поручению руководства содействие временной администрации в реализации возложенных на нее задач и функций, а также осуществления контроля за деятельностью временной администрации имеют доступ в помещения, занимаемые организацией и к документам, имеющимся в распоряжении временной администрации.»;

пункт 5 исключен;

пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. Временная администрация приступает к выполнению своих обязанностей в день ее назначения уполномоченным органом. Копии решений уполномоченного органа о лишении лицензии организации, принятых в соответствии со статьей 48 Закона о банках и статьей 55 Закона о страховании, и назначении временной администрации вручаются незамедлительно временной администрацией руководителю организации (лицу, его замещающему) под роспись и (или) направляется организации посредством электронной, факсимильной или иными средствами связи. Если на дату назначения временной администрации в организации действует временная администрация по управлению организацией, назначенная в соответствии со статьей 62 Закона о банках, статьей 55-1 Закона о страховании, приказ уполномоченного органа о назначении временной администрации, назначенной в связи с лишением лицензии, вручается под роспись руководителю временной администрации (лицу, его замещающему) и (или) направляется организации посредством электронной, факсимильной или иными средствами связи. При отсутствии возможности вручения решений уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации под роспись и (или) направления организации посредством электронной, факсимильной или иными средствами связи временная администрация составляет об этом акт и доводит информацию до сведения уполномоченного органа.

Если отсутствие или отказ руководителя организации (лица, его замещающего) от ознакомления с решениями уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации, в том числе в случае невозможности направления решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации посредством электронной, факсимильной или иными средствами связи, не препятствуют доступу временной администрации в помещения, к имуществу и документации организации, временная администрация приступает к выполнению своих обязанностей в день, указанный в решении уполномоченного органа о ее назначении.

При воспрепятствовании руководителем организации (лицом, его замещающим) или иными лицами работе временной администрации осуществляются действия, предусмотренные пунктами 19 и 20 Правил.»;

Также Правила дополнены пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. При наличии у организации филиалов либо представительств по месту нахождения филиала или представительства создается подразделение временной администрации (далее - подразделение), которое подотчетно руководителю временной администрации.

Подразделение возглавляет его руководитель (далее - руководитель подразделения), который назначается руководителем временной администрации из числа членов временной администрации не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты назначения временной администрации уполномоченным органом.

Руководитель подразделения осуществляет свою деятельность на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, и выданной ему руководителем временной администрации.

Руководитель подразделения возглавляет и координирует работу подразделения, осуществляет полномочия по обеспечению сохранности находящегося на административно-территориальной единице имущества организации и залогового имущества, переданного залогодателем во владение организации.»;

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.