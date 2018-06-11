Чистят реки, срезают «тарзанки»: в Костанайской области готовятся к купальному сезону

Представители КЧС рассказали о профилактических мероприятиях, проводимых в период купального сезона.

Целый комплекс профилактических мероприятий, призванных обеспечить безопасность людей на водоемах Костанайской области, проведен спасателями Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда (СРАОСО) КЧС МВД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по заявкам владельцев мест отдыха, проведено обследование и очистка мест купания от опасных предметов в ряде детских оздоровительных лагерей Алтынсаринского, Федоровского, Денисовского и Карабалыкского районов и города Лисаковск, а так же на городских пляжах Житикары и Костаная.

Проводятся профилактические рейды на несанкционированных местах для купания, в ходе которых с отдыхающими ведутся разъяснительно - профилактические беседы, раздаются листовки и плакаты «Безопасность на воде».

Особое внимание уделяется выявлению и ликвидации самодельных «тарзанок», которые зачастую сооружают на отдельно растущих деревьях растущих на берегах водоемов или на краю оврага, не соблюдая при этом никаких норм техники безопасности.

«Тарзанка» уже не раз становилась причиной несчастных случаев, вплоть до смертельных, однако любителей экстрима это не останавливает. В основном интерес к данному экстремальному увлечению имеют дети и подростки, которые не задумываются, какую опасность оно влечет за собой, получая ушибы, вывихи и переломы, а также удары головой и другими частями тела о стволы деревьев. Прыжок или падение с «тарзанки» в реку или иной водоем даже с небольшой высоты может быть очень опасным, даже при небольшой глубине, так как в воде могут быть острые камни и иные инородные предметы», – отмечается в сообщении ведомства.

Параллельно с практическими мероприятиями, проводимыми во время купального сезона, спасатели отряда активно сотрудничают со СМИ, доводя через них информацию о правилах безопасности на воде до населения.

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