Заместитель акима Алматинской области назвал причины не закрывать Каскеленскую инфекционную больницу

Больница - стратегический объект в системе здравоохранения области.

Заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар назвал четыре причины по которым инфекционная больница в Каскелене закрываться не будет. Замакима отметил, что инфекционная больница Каскелена является стратегическим объектом в системе здравоохранения области, сообщает zakon.kz.

«На сегодня в Алматинской области для оказания медицинской помощи больным с тяжелыми инфекционными заболеваниями функционируют две инфекционные больницы: Региональная инфекционная больница города Талдыкорган на 100 коек и Каскеленская городская инфекционная больница на 120 коек. Каскеленская городская инфекционная больница принимает на лечение больных не только Карасайского района, но и Жамбылского, Илийского, Талгарского районов и города Капшагай. В инфекционной больнице проходят лечение в среднем семь тысяч больных в год (г. Алматы инфекционная больница на 180 коек в год проходят лечение 8000 больных)», - отметил Жаксылык Омар. - Больница была соответствует санитарными нормами и правилами, то есть с отдельными боксированными палатами и отдельными выходами для изоляции инфекционных больных, что исключает передачу инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем».

Центральная районная больница Карасайского района со стационаром на 345 коек обеспечивает медицинское обслуживание населения района, также принимает пострадавших в ДТП на республиканской и международной трассах Алматы – Астана, Алматы – Бишкек, Алматы – Ташкент и другие. Здесь надо отметить, что на территории района расположены многочисленные рынки, где работают несколько сот тысяч человек из различных областей и соседних государств, которые имеют высокий риск заболевания инфекционными болезнями. В этой связи, по ряду объективных причин, вопрос о закрытии Каскеленской городской инфекционной больницы с передачей её функций по лечению тяжелых инфекционных заболеваний в ЦРБ Карасайского района, не представляется возможным», - резюмировал Жаксылык Омар.

Кроме того, заместитель акима области подчеркнул, что остро встает вопрос сохранения квалифицированных кадров в случае объединения инфекционной больницы с ЦРБ. - "В больнице работает высококвалифицированный медицинский персонал с большим опытом работы, при закрытии больницы, кадры будут утеряны", - высказал свои опосения Жаксылык Омар.

- Вместе с тем, акиматом области будут приняты меры по открытию инфекционного отделения на базе ЦРБ Карасайского района, которое может принимать больных с не тяжелыми формами инфекционных заболеваний. Также в ближайшее время будут выделены средства для капитального ремонта Каскеленской городской инфекционной больницы».

Как отметил замакима, больница состоит из трех корпусов: 1935 и 1990 годов постройки.

Напомним, ранее министра здравоохранения высказал мнение, что каскеленскую инфекционную больницу необходимо закрыть.

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