Беременные школьницы и смерть подростков. В чем еще обвинили инспекторов на общественном совете?

Общественники недовольны работой Управления образования Алматы, где не следят за тем, в какие семьи определяются дети-сироты.

Председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова резко высказалась о работе школьных инспекторов. По ее словам, школьник ни раз нарушали закон, а местная полиция игнорировала преступления. Начала негативный отзыв Байсакова со школы №53, где забеременела школьница, сообщает zakon.kz.

"Мы приехали втроем в составе комиссии с проверкой в школу №53, спросили инспектора, директор школы ответил, что его там никогда не бывает, а если он и приходит, то по вызову, когда ЧП уже произошло. Полтора часа прождали инспектора, требуя объяснений. Инспектор прибыл и удивился, зачем мы просим у него отчётность. Мы ему объясняем, что в этой школе 15-летняя девочка забеременела, по сути – это факт насилия, и у него это должно быть зафиксировано в документах. Он даже не мог нам внятно ответить, единственным объяснением было то, что он выполнял какие-то показатели на соседнем участке, который даже не он курирует. Далее ситуация в детском доме №1, там взяли на опеку ребёнка, и эта 14-летняя девочка в этой семье умерла. Это, конечно, вина директора, которая даже не смотрела, куда ребёнка отдаёт. Мы были и в детском доме "Жануя", там тоже школьный инспектор не работает, его нет ни днём, ни ночью", – возмутилась председатель "Союза кризисных центров" Зульфия Байсакова.

В общественном совете отметили, что отраслевые сегодня не работают. Отметим, что введение школьных инспекторов впервые было инициативой именно властей южной столицы. На работу в основном наняли женщин, которым зачастую приходится совмещать обязанности с другой работой. Минусом такого подхода также назвали частые случаи ухода в декретный отпуск.

"В 203 школах Алматы предусмотрены школьные инспекторы, но с учётом того, что там в своей основе – женщины и они в декретных отпусках, их кто-то заменяет, а порой даже нет. Я конкретно предлагаю такое решение: вывести инспекторов из школ и объединить их работу с работой участковых полицейских. Те, в свою очередь, будут знать и свой участок, и школы, которые в их районе, будет иметь больше полномочий, чтобы держать ситуацию на контроле", – сказала она.

Как выяснилось, общественники недовольны работой Управления образования Алматы, где не следят за тем, в какие семьи определяются дети-сироты.

"Функциональная задача местной полицейской службы тоже идёт не в пользу детей. Ещё один момент, который я хочу затронуть: в городе, особенно во время Оразы появилось много детей-попрошаек, они встречаются вплоть с аэропорта и по всему городу. И эти дети стоят и днями и ночами, за ними никто не следит. Звоню на 102, говорю, тут девушка молодая с пятимесячным ребёнком стоит и попрошайничает, но на вызов никто так и не отреагировал", – развела руками Байсакова.

На заседание общественного совета пригласили начальника местной полицейской службы Алматы, который так прокомментировал ситуацию.

"По итогам пяти месяцев допущен незначительный рост подростковой преступности, на 1,2%. Одним из значительных факторов тут является приток иногородних подростков, которые прибывают в город Алматы без сопровождения взрослых, и совершают преступления (...) На сегодня штат школьных инспекторов в Алматы составляет 195 единиц, по уходу за детьми у нас работает 59 сотрудников в криминальной полиции, при этом есть такие сотрудники, которые по девять лет подряд находится в декрете. Что касается ситуации в школе №53, там после этого мы провели служебную проверку, выяснилось, что забеременевшая ученица перевелась туда из другой школы, участковый инспектор не может заходить каждые 20 минут в классы, для этого есть отдел образования, он должен заниматься такими проблемами, есть воспитатели, учителя", – резюмировал начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы Жасулан Байкенов.

По итогам встречи стороны всё-таки договорились составить ряд совместных предложений, которые будут направлены руководству ДВД.

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