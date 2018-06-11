Полицейские Акмолинской области вернули потерявшихся подростков домой

С начала года полицейские Акмолинской области нашли 39 без вести пропавших.

В рамках спецоперации «Бродяга» акмолинские полицейские установили местонахождение четверых без вести пропавших лиц, в том числе двоих несовершеннолетних, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

4 июня в полицию Степногорска и Аккольского района поступило два заявления об исчезновении подростков: 17 – летнего парня и 16-летней девушки. По словам родителей, молодые люди ушли из дома 3 июня и уже сутки об их местонахождении ничего не известно.

Незамедлительно были созданы специальные рабочие группы, куда вошли сотрудники криминальной и ювенальной полиции. Ориентировки с данными подростков были разосланы во все подразделения органов внутренних дел акмолинского региона, а также в другие области.

В течение трех дней не прекращались поиски пропавших молодых людей, полицейские проверили все железнодорожные и автобусные станции, опросили работников служб «такси», а также всех знакомых и родственников пропавших.

Установили местонахождение подростков 7 июня в Астане и сразу же доставили к родителям.

Также в рамках спецоперации «Бродяга» установлено местонахождение жителя Целиноградского района, числившегося без вести пропавшим в течение трех месяцев и 22-летнего жителя Кокшетау, ушедшего из дома 29 мая этого года.

Всего в этом году акмолинские полицейские установили местонахождение 39 без вести пропавших лиц.

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