Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018 в России

К британцу присоединятся оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо.

Певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. К британцу присоединятся оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо, сообщает sport-express.ru.

Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча, - приводит пресс-служба ФИФА слова автора концепции шоу Феликса Михайлова. – При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!