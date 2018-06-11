Маме Томирис Байсафа помогли вернули аккаунт в Instagram

Неделю назад неизвестные взломали страницу.

Instagram-аккаунт Жанна Ахметовой, мамы погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафа восстановлен, сообщает zakon.kz.

По ее словам, страницу ей помогли вернуть IT- профессионалы.

"Друзья. Аккаунт вернулся. Не с помощью тех поддержки, с помощью профессиональных людей в сфере IT. Уродец, который взломал мой аккаунт вёл себя странно. Он откуда то знал про меня те подробности, которые я в инстаграмм не выкладываю, - пишет Жанна Ахметова, - продать аккаунт у него было сто миллионов возможностей, я сейчас прочитала его переписки с людьми, предложений было море, но он его так и не продал, выходил в прямой эфир, переписывался с людьми, писал гадости людям, особые гадости близким, они его блокировали, он блокировал людей, писал моим профессиональным контактам... Вредил. То есть задача у уродца была не заработать видимо, - констатирует женщина".

"И так три дня. Я на аккаунт в какой то момент плюнула, а потом подумала, это это мой интеллектуальный труд, это мое личное пространство, а на сегодняшний момент моя страница - рупор через который я говорю про убийство моей дочери, следствие, которое если бы я ничего не писала, закрылось бы на этапе Никулинского следственного отдела, и ведь закрылось бы, они даже вещественные доказательства нам отдали, думали все, закрывают дело. И так все ловко разрешилось... отдали, мы уехали в другую страну, и все. У них на этом все... А мне в этом аду жить. И вы просто не представляете сколько сил на это надо. Извините если с моей странице кому то писали гадости. Прошу меня разблокировать, если заблокировали. Друзьям Спасибо за беспокойство, спасибо откликнувшимся, спасибо неравнодушным. Отдельное Спасибо".

Напомним, 13 апреля в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. 3 мая Томирис умерла.

С момента происшествия и до сегодняшнего момента вопрос по этому делу находится на особом контроле у Посла Казахстана в России.

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