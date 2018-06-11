Полицейские СКО хранят отпечатки пальцев и образцы запаха бомжей

В первые летние дни полицейские Северо-Казахстанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга».

9 преступников и 8 без вести пропавших за 3 дня разыскали полицейские СКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В первые летние дни полицейские Северо-Казахстанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга». Цель акции – оздоровление оперативной обстановки постановка на учёт лиц без определённого места жительства.

Традиционные места «обитания» бездомных хорошо известны стражам порядка. Это свалки, чердаки и подвалы, колодцы теплотрасс, и, в тёплое время года, заброшенные здания, лесопосадки. Практически все они отработаны в период операции, когда вместе с сотрудниками приёмника-распределителя на поиск бродяг вышли более 200 полицейских из других подразделений.

За время операции разыскано 9 уголовных преступников и 8 без вести пропавших. Среди последних – 27-летний житель соседней области, исчезнувший после ссоры с родными. Петропавловск для своей «одиссеи» он выбрал случайно, как один из ближайших городов. Молодой человек не думал о будущем, бродяжничал, злоупотреблял спиртным. В розыске он находился с конца мая. Полицейские нашли его среди местных бездомных и отправили домой.

«Алкоголь и порождаемые им семейные конфликты – одна из распространённых причин исчезновения людей, - говорит начальник Управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Пётр Климов. – К примеру, немало беспокойства родным доставил житель Тайыншинского района СКО, ушедший из дома и прервавший все контакты. Близкие знали, что у него слабое здоровье, и очень переживали все три недели, что вёлся розыск. Мужчину удалось обнаружить в ходе ОПМ в Аккайынском районе».

Всего за время ОПМ в приёмник-распределитель доставлено 315 лиц БОМЖ. Все они дактилоскопированы, запечатлены на фото и видео. Сохраняются и образцы запаха. Также собраны анализы для геномного учёта – в базах данных полиции теперь хранятся и ДНК бездомных. Этой работе, уже более года проводящейся на новом технологическом уровне, сегодня уделяется большое внимание.

Работа по выявлению лиц БОМЖ проводится в регулярном режиме и находится на контроле руководства областного ДВД.

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