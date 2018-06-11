В Павлодаре мужчина выпрыгнул из окна

По имеющейся информации полиция расследует версию "доведение до самоубийства".

31-летний мужчина шагнул вниз из окна 16-этажки в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

Информация о трагедии опубликована в паблике Типичный Павлодар (@tipavlo).

Фото с места происшествия, снятое из окна соседнего дома, разошлось по социальным сетям. Приехавшие к месту трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть.

Трагедия произошла в одном из высотных домов на пересечении улиц Ак.Чокина и Кутузова.

"Скорую помощь" вызвали очевидцы падения. Позже в полиции официально сообщили, что он выпал с общего балкона 14 этажа.

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Как сообщили в пресс-центре станции скорой помощи, пострадавший 1987 года рождения. Мужчина получил политравмы несовместимые с жизнью.

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По данным пресс-центра, звонок в диспетчерскую поступил в 12:50. "Скорая" прибыла на место через три минуты. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, переломы конечностей и констатировали смерть.

По имеющейся информации полиция расследует версию "доведение до самоубийства".

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