В Павлодаре мужчина выпрыгнул из окна
По имеющейся информации полиция расследует версию "доведение до самоубийства".
31-летний мужчина шагнул вниз из окна 16-этажки в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
Информация о трагедии опубликована в паблике Типичный Павлодар (@tipavlo).
Фото с места происшествия, снятое из окна соседнего дома, разошлось по социальным сетям. Приехавшие к месту трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть.
Трагедия произошла в одном из высотных домов на пересечении улиц Ак.Чокина и Кутузова.
"Скорую помощь" вызвали очевидцы падения. Позже в полиции официально сообщили, что он выпал с общего балкона 14 этажа.
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Как сообщили в пресс-центре станции скорой помощи, пострадавший 1987 года рождения. Мужчина получил политравмы несовместимые с жизнью.
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По данным пресс-центра, звонок в диспетчерскую поступил в 12:50. "Скорая" прибыла на место через три минуты. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, переломы конечностей и констатировали смерть.
По имеющейся информации полиция расследует версию "доведение до самоубийства".
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