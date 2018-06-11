Оператор «скорой» в Астане помогла женщине родить по телефону

В итоге женщина родила ребенка дома до приезда бригады скорой помощи.

Диспетчер call-центра городской станции скорой медицинской помощи Астаны помогла женщине родить ребенка до приезда врачей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

«На пульт 103 поступил вызов и диспетчер, узнав, что женщина рожает, давал рекомендации: как правильно дышать и что делать. В итоге женщина родила ребенка дома до приезда бригады «скорой» помощи», - рассказали в городской станции.

Как отметили в городской станции, родился мальчик весом 3800 гр, ростом 51 см. Родители назвали своего первенца Ренатом.

«Беременность у женщины проходила без осложнений, также и прошли роды. После приезда бригады «скорой» помощи ей и малышу оказали первую медицинскую помощь. Позже их доставили в роддом», - добавили в call-центре.

Также они отметили, что данный случай произошел в январе этого года.

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