Оператор «скорой» в Астане помогла женщине родить по телефону
В итоге женщина родила ребенка дома до приезда бригады скорой помощи.
Фото : Правительство Московской области11 июня 2018, 21:01
Диспетчер call-центра городской станции скорой медицинской помощи Астаны помогла женщине родить ребенка до приезда врачей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.
«На пульт 103 поступил вызов и диспетчер, узнав, что женщина рожает, давал рекомендации: как правильно дышать и что делать. В итоге женщина родила ребенка дома до приезда бригады «скорой» помощи», - рассказали в городской станции.
Как отметили в городской станции, родился мальчик весом 3800 гр, ростом 51 см. Родители назвали своего первенца Ренатом.
«Беременность у женщины проходила без осложнений, также и прошли роды. После приезда бригады «скорой» помощи ей и малышу оказали первую медицинскую помощь. Позже их доставили в роддом», - добавили в call-центре.
Также они отметили, что данный случай произошел в январе этого года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922875-d2347f006ee96087dfda050b37a9f42f
Сейчас читают
Читайте также