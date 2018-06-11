Некоторые участки дорог в Астане будут перекрыты во время нанесения дорожной разметки

Работы будут проводится вдоль бульвара Нуржол.

С 13 по 20 июня на платных парковках вдоль бульвара Нуржол будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На время проведения ремонтных работ будут закрыты следующие участки дорог:

От улицы Туркестан до проспекта Мангилик Ел — 13-14 июня.

По улице Туркестан на участке от улицы Кунаева до улицы Достык — 15 июня.

Участки вокруг монумента Байтерек — 16 июня.

По улице Акмешит на участке от улицы Достык до улицы Кунаева — 17 июня.

От улицы Акмешит до улицы Нуржол — 18-19 июня.

По улице Нуржол на участке от улицы Достык до улицы Кунаева — 20 июня.

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