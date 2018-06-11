За неделю в Алматы не зарегистрировано ни одного случая заболевания менингококком
В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет.
Фото : ПроСосьву.ru11 июня 2018, 21:12
За последние 8 дней в Алматы не зарегистрировано ни одного случая заболеваемостью менингококковой инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.
В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет. На сегодняшний день 8 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку.
"Обследовано 3148 контактных лиц, указанным лицам проведена антибиотикопрофилактика. По сравнению с предыдущими днями, мы наблюдем значительное снижение обращаемости населения за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922877-087f4b62865a166cc77c93617ff82c60
Сейчас читают
Читайте также