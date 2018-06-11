За неделю в Алматы не зарегистрировано ни одного случая заболевания менингококком

В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет.

За последние 8 дней в Алматы не зарегистрировано ни одного случая заболеваемостью менингококковой инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.

В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет. На сегодняшний день 8 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку.

"Обследовано 3148 контактных лиц, указанным лицам проведена антибиотикопрофилактика. По сравнению с предыдущими днями, мы наблюдем значительное снижение обращаемости населения за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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