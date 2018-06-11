Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор
Cаммит США — КНДР пройдёт 12 июня.
Фото : Экономика сегодня11 июня 2018, 21:27
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в преддверии саммита США и КНДР, который должен состояться в Сингапуре 12 июня, сообщает RT.
Подробности беседы не сообщаются.
Ранее Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.
Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.
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