Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор

Cаммит США — КНДР пройдёт 12 июня.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в преддверии саммита США и КНДР, который должен состояться в Сингапуре 12 июня, сообщает RT.

Подробности беседы не сообщаются.

Ранее Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.

Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

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