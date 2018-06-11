Мошенники выманивают деньги прикрываясь фотографиями казахстанских телеведущих

Правозащитники говорят, что в таких случаях нужно немедленно обращаться в суд.

Злоумышленники выманивают деньги у доверчивых граждан через смс-рассылки, прикрываясь именем одной из крупных торговых сетей и фотографиями ведущих Первого канала Евразия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мошенники активно пользуются доверчивостью интернет-пользователей и жаждой некоторых получить много, не отрываясь от дивана. Совсем недавно злоумышленники, скрываясь под брендом известной торговой марки, предложили казахстанцам принять участие в опросе и «выиграть» дорогой мобильник, либо сорвать солидный денежный куш. Причём подарок гарантирован, а для получения заветного приза просят «немного заплатить» и переслать символическую плату на карту. В представительстве компании комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что уже ищут аферистов. Юрист Толеген Балтанов уверен: это чистой воды мошенничество. В уголовном кодексом за подобные действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

"Люди оплачивали с карты 800-900 тенге. Здесь должно быть озабочено то юридическое лицо, от имени которого производится рассылка. Большие убытки компания несет, когда происходят такие вещи. Я призываю граждан к тому, чтобы с этим бороться, обращаться с заявлениями, требовать привлечения к уголовной ответственности виновных лиц", - говорит юрист Толеген Балтанов.

В продвижении рекламы все средства хороши считают некоторые на руку предприниматели. Некоторые используют даже персональные данные людей без их согласия и ведома. Ведущая рубрики «112» Первого канала Евразия Бакытгуль Окасова узнала от друзей, что в интернете опубликована ее фотография из социальных сетей. А под снимком описание чудодейственного лекарства от всех болезней и ссылка на расчетный счет.

"Я была удивлена. Начала искать информацию про компанию, в интернете ничего не было про нее написано. И потом я поняла, что в суд в принципе бесполезно обращаться. Я решила на своей странице в инстаграмм опубликовать эту фотографию. Под ней я написала, что это фейк и к этой организации отношения я не имею", - комментирует ситуацию ведущая программы «112» Кытгуль Окасова.

Правозащитники уверены: в таких случаях можно и нужно немедленно обращаться в суд.

"Если я не согласен, чтобы мое изображение распространялось, я вправе запретить это делать. В случае, если такое нарушение происходит, я вправе требовать защиты его в суде, вправе требовать удаления моего изображения, и вправе требовать выплаты мне компенсации", - объясняет юрист Толеген Балтанов.

Такая же ситуация произошла несколько месяцев назад. Настоящий "бум" в социальных сетях произошел из-за розыгрыша автомобиля известной марки. Для того, чтобы стать счастливым обладателям машины, всего то нужно было сделать репост фотографии с изображением авто и ждать своего звёздного часа. Тогда в представительстве компании информацию о розыгрыше опровергли. Ну а практика в очередной раз доказывает: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И есть ли пострадавшие от действий мошенников, можно только догадываться — многие попросту не спешат сообщать о потерянных деньгах.

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