Столицу теперь полностью обеспечивают местными продуктами

За последние 10 лет отечественные продукты стали вытеснять зарубежные cо столичных прилавков.

10 лет назад была запущена программа развития продовольственного пояса вокруг Астаны. В прошлом году ход ее реализации сильно раскритиковал глава государства. Нурсултан Назарбаев дал чиновникам один год на исправление ситуации. Подведены итоги на данный момент, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Столичные рынки всегда считались самыми обеспеченными. Но только в последние 10 лет отечественные продукты стали вытеснять c прилавков зарубежные. Овощи, выращенные в теплицах возле Астаны, мясо и кисломолочная продукция - из местных ферм, яйца теперь только казахстанские. Такой товар на складах не залеживается, - спрос на отечественные продукты стабильно высокий.

Достичь этого удалось благодаря введению в действие более сотни различных производств. Только в Акмолинской области сейчас работают 68 животноводческих ферм. Они обеспечивают столицу говядиной на 119%. Мясо птицы, яйца, конина, свинина, картофель, свекла, макаронные изделия и мука все эти продукты в рамках программы продовольственного пояса вокруг Астаны завозят в столицу каждый день. Чтобы покупатели могли приобретать все только свежее.

«Что этот пояс из себя представляет? Это полностью вся Акмолинская область, - 17 районов. И 4 района Карагандинской области. Это те районы, которые близлежащие к столице. Откуда логистика предполагает, если там производится, в столицу поставлять легче и выгоднее», - говорит и.о. директора департамента развития рынков министерства сельского хозяйства РК Шаймерден Ахметов.

Еще есть проблемы с обеспечением рыбой, яблоками, колбасами, кисло-молочной продукцией, луком, морковью и подсолнечным маслом. Большинство этих товаров в столицу везут из южных и западных областей страны. Но в планах все же овощи выращивать в близлежащих селах. Также сейчас ведется работа по сокращению цепочки перекупщиков, чтобы сделать стоимость местной продукции еще более привлекательной. Несмотря на ощутимые достижения, закрывать эту программу пока не планируют, потому что население столицы неуклонно растет, как и потребность в продуктах.

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