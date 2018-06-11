В суициде известного шеф-повара обвинили голливудскую актрису

Азия Ардженто известна в первую очередь тем, что одной из первых обвинила Вайнштейна в домогательствах.

Актрису Азию Ардженто, состоявшую в отношениях с совершившим суицид шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, заподозрили в измене, которая могла стать причиной самоубийства. Об этом сообщает TMZ в понедельник, 11 июня.

После сообщений о смерти 61-летнего Бурдена, тело которого нашли в номере отеля во Франции 8 июня, в сети появились снимки Ардженто, обнимающейся и держащейся за руки с французским журналистом.

Подруга Ардженто, звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, призвала не делать поспешных выводов и не обвинять актрису в смерти возлюбленного. Она подчеркнула, что и Ардженто, и Бурден определенный период времени находились в затяжной депрессии и хотели умереть, но Азии удалось выкарабкаться из этого состояния, а Энтони — нет.

«Во многом это был его собственный выбор», — добавила артистка.

Макгоуэн отметила, что снимок, на котором Ардженто запечатлена с другим мужчиной, также ничего не значит: «Энтони и Азия находились в свободных отношениях, они любили вне границ традиционных отношений».

Ардженто и Макгоуэн стали первыми актрисами, которые рассказали об изнасиловании Харви Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов в киноиндустрии. Ардженто утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. Макгоуэн заявляла, что продюсер принудил ее к сексу в 23 года.

Источник: Lenta.ru

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