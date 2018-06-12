В Астане появится микрорайон с теплым тротуаром

Особый район будет располагаться в квадрате улиц Бараева, Кравцова, Ташенова и Хусейна.

Столичные улицы «поумнеют». Целый микрорайон в Астане станет образцовым в плане внедрения инноваций. Там появятся теплые дороги и тротуары, скамейки будут работать на солнечных батареях, а улицы покроют высокоскоростным интернетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Серые улицы «Молодежки», ничем не приметный двор, простые скамейки, обычные улицы и тротуары. Но, через каких-то шесть месяцев здесь все будет по-другому. Жителям микрорайона «Байконур», который появился на карте Астаны не так давно, презентовали проект «умный район». Особое место в проекте уделили системе водоотведения, которую установят первой. Она позволит заменить ливневую канализацию, говорят разработчики.

«Те, лужи, которые у нас формируются на дорогах, их просто надо уводить за пределы дороги. Там мы организуем окультивированные лужи. Проект называется «Дождевой сад». Мысль главная, чтобы поглощала воду», - сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики г. Астаны Асхат Садуов.

Особый район будет располагаться в квадрате улиц Бараева, Кравцова, Ташенова и Хусейна. Это правый берег столицы. Кроме заявленных теплых тротуаров, подогрева дорог и умных пешеходов, в инновационном районе будет раздельное хранение мусора, билбОрды воды, где можно насладиться живительной влагой, в домофонах установят средство где можно распознать лицо хозяина дома. За работой своего КСК можно будет следить онлайн через телефон. Еще появятся умные лавочки с солнечными батареями и биотуалеты. Главное, безопасности будет уделено особое внимание. Камеры «Сергек» установят буквально во всех дворах и подьездах.

«В проект включены 52 дома, 11 000 жителей района, 3500 квартир. Проект реализуется в три этапа. Жителям мы представили около 30 инновационных проектов в сфере благоустройства территорий, транспорта, инфраструктуры, экологии, безопасности и предпринимательства». - отметил аким района Байконур г. Астаны Ерлан Каналимов.

Для реализации проектов уже нашли спонсоров. Кстати, содержание нового района обойдется городской казне в 220 миллионов тенге. Это ежегодные расходы. Средства предусмотрены на заработную плату сотрудников, приобретение техники и оплату коммунальных услуг. Расчеты, к слову, предварительные.

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