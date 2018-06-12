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Кит эффектно выпрыгнул перед туристами из воды и попал на видео

Очевидцы сняли редкое событие в Порт-Маккуори на востоке Австралии.

Фото : Звезда12 июня 2018, 00:13

На видео попал горбатый кит, который эффектно выпрыгнул из воды, забрызгав восхищенных туристов в лодке. Об этом пишет Daily Mail.

Удивительные и захватывающие кадры сняли очевидцы редкого события, произошедшего в порту Порт-Маккуори на востоке Австралии. Кит-подросток не побоялся подплыть к лодке достаточно близко.

Туристы практически ревели от восторга после увиденного. А удовлетворенный своим выступлением кит поплыл к своим собратьям, находившимся под лодкой.


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