Американский студент научился управлять айфоном с помощью глаз

Студент и программист-любитель из США Мэтт Мосс создал приложение, которое позволяет управлять "яблочными" гаджетами с помощью движений глаз. Работа такой программы стала возможна после последнего обновления iOS, сообщает Вести.ru.

В последнюю версию "яблочной" операционной системы встроена функция отслеживания направления движения взгляда, которая появилась во второй версии пакета для работы с дополненной реальностью ARKit.

Мосс сделал тестовое приложение и продемонстрировал его работу. В частности, американец смог двигать указатель по экрану с помощью глаз и открывать ярлыки морганием.

Программист говорит, что его изобретение не только разнообразит опыт взаимодействия пользователя со смартфоном, но и поможет людям с ограниченными возможностями.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J