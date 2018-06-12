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Американский студент научился управлять айфоном с помощью глаз

Мосс сделал тестовое приложение и продемонстрировал его работу.

Фото : AppleInsider.ru12 июня 2018, 00:40

Студент и программист-любитель из США Мэтт Мосс создал приложение, которое позволяет управлять "яблочными" гаджетами с помощью движений глаз. Работа такой программы стала возможна после последнего обновления iOS, сообщает Вести.ru.

В последнюю версию "яблочной" операционной системы встроена функция отслеживания направления движения взгляда, которая появилась во второй версии пакета для работы с дополненной реальностью ARKit.

Мосс сделал тестовое приложение и продемонстрировал его работу. В частности, американец смог двигать указатель по экрану с помощью глаз и открывать ярлыки морганием.

Программист говорит, что его изобретение не только разнообразит опыт взаимодействия пользователя со смартфоном, но и поможет людям с ограниченными возможностями.


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