Последние минуты рыбака, на которого напал медведь, попали на видео

Рыбак пытался отогнать зверя камнями, однако медведь продолжил погоню.

На Камчатке житель села Ковран пытался спастись от медведя, но утонул в реке, сообщает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

6 июня утром местный житель Сергей Жирков, возвращаясь с рыбалки, ненадолго оставил свою лодку с уловом на берегу. Пока хозяин отсутствовал к лодке пришел медведь. Мужчина пытался отогнать его камнями. Медведь погнался за рыбаком, который был одет в рыбацкие сапоги-комбинезон. От страха мужчина бросился в реку и, попав в сильное течение, утонул. Рыбаки, находившиеся не другом берегу, не смогли его вызволить из воды. 7 июня тело мужчины нашли в устье реки Ковран.

Видеоролик снят рыбаками, которые разгружали рыбу на другой стороне реки. На видео видно медведя, который подошел к лодке, затем встал на задние лапы. Также видно, как мужчина, стоящий на возвышенности на берегу, кричит и бросает в медведя камнями. Затем хищник начинает подниматься на гору, мужчина сбегает к реке и бросается в воду. Рыбаки кричат: «Беги, Серега!». На этом видео обрывается.

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