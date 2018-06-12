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ФБР провело масштабную операцию по миру, арестовав 74 интернет-мошенника

Стражам порядка удалось вернуть денежные электронные переводы на сумму $14 млн законным владельцам.

Фото : Портал Северного Кавказа12 июня 2018, 01:54

Федеральное бюро расследований (ФБР) США при поддержке нескольких американских ведомств и правоохранительных органов ряда других государств провело масштабную операцию по разоблачению международных схем интернет-мошенничества, сообщает ТАСС.

В рамках схем преступники взламывали электронную почту и перехватывали денежные переводы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ФБР.

В нем отмечается, что в результате полугодовой спецоперации, активная фаза которой продлилась около двух недель, было задержано 74 злоумышленника, 42 из которых были арестованы в США, еще 29 в Нигерии, а также трое в Канаде, Мавритании и Польше. Кроме того, как проинформировало ведомство, стражам порядка удалось изъять порядка $2,4 млн, полученных незаконным путем, а также вернуть денежные электронные переводы на сумму в еще $14 млн законным владельцам этих средств.


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