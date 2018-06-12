Меры технического регулирования, применяемые при ввозе товаров на территорию государств-членов ЕАЭС

В соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) техническое регулирование - это правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, порядку и правилам ее перевозки, хранения, в том числе при ввозе на таможенную территорию Союза, реализации и утилизации продукции на этой территории, а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Основными принципами технического регулирования в рамках ЕАЭС являются:

- установление единых обязательных требований к продукции в технических регламентах;

- применение и исполнение требований технических регламентов в государствах - членах ЕАЭС без каких-либо изъятий и независимо от видов и (или) особенностей сделок.

Протоколом Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года утверждены технические регламенты, единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования, порядок ее ввоза на таможенную территорию Союза, единые формы разрешительных документов, а также порядок применения единого знака обращения продукции на рынке.

Государственный контроль соблюдения требований технических регламентов Союза, а также обеспечение их соблюдения осуществляются путем:

- предупреждения, выявления и пресечения нарушений лицами посредством проведения проверок их деятельности, а также документов и сведений, подтверждающих соответствие товаров обязательным требованиям;

- принятия предусмотренных законодательством государств - членов ЕАЭС мер по устранению последствий выявленных нарушений; надзора за исполнением указанных требований;

- анализа и прогнозирования исполнения требований технических регламентов Союза.

Исходя из норм права ЕАЭС, установившего, что под выпуском иностранной продукции в обращение однозначно понимается ее ввоз в целях распространения на территории Союза в ходе коммерческой деятельности, в цепочке регулируемых отношений таможенным органам фактически отведена роль лица, выпускающего на рынок товары, произведенные в третьих странах по правилам и на условиях, установленным для изготовителей Союза.

В то же время важнейшие операции по обеспечению безопасности ввозимых товаров проводятся иностранными изготовителями непосредственно на производстве, а также лицами-резидентами государств - членов ЕАЭС, выполняющими их функции при оценке соответствия и получении разрешительных документов.

Так, согласно Протоколу о техническом регулировании в рамках ЕАЭС, при оценке соответствия заявителем могут быть юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом.

Таможенные органы Республики Казахстан обеспечивают соблюдение мер технического регулирования посредством проверки сведений о таких документах, представляемых как в местах прибытия подконтрольных товаров, так и при их помещении под таможенную процедуру. Проверка сведений, указанных в документах о соответствии, проводится посредством сверки на наличие сведений о таких документах в национальной части Единого реестра выданных (зарегистрированных) сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.