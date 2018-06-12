Со 2 июля 2018 года для работы в Кабинете респондента требуется установить новую версию NCALayer v.1.1

Уважаемые респонденты!

Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК сообщает, что со 2 июля 2018 года для работы в Кабинете респондента при подготовке и представлении статистической отчетности необходимо использовать новую версию NCALayer v.1.1.

На сайте http://pki.gov.kz доступно обновление приложения NCALayer v.1.1, в котором добавлена функция просмотра введенного пароля.

Пользователям, использующим версию приложения NCALayer ниже 1.1, необходимо скачать и установить новую версию NCALayer 1.1.