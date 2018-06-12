Казахстанский актер снялся в российском фильме ужасов

По сюжету неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом.

Казахстанец Санжар Мади сыграл одну из ролей в новом российском фильме ужасов «Фото на память». Актер после предпоказа в Алматы рассказал о нюансах работы с режиссерами-дебютантами и своем участии в российских и монгольском проекте, передает МИА «Казинформ».

Фильм «Фото на память» для российского режиссера Антона Зенковича, который был одновременно оператором, - дебют. По сюжету неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть кровавую карусель.

«Предложение поступило от моих старых друзей, с которыми мы работали на «Защитниках». Им понадобился человек азиатской внешности. Обратились ко мне, рассказали, что снимают в декабре хоррор. Договорились по датам, все завертелось, закрутилось, я, даже не читая сценарий хоррора, спросил, каким по счету мой герой умирает, и когда узнал, что не первым, согласился», - сказал актер Санжар Мади.

Казахстанский актер рассказал, что он попал в очередной проект за границей, и о том, каково было работать с дебютантом.

«Абсолютно без разницы, работать с опытными режиссерами или дебютантами. Есть дебютанты, которые чувствуют, что каждый шаг боятся сделать, их трясет от всего. А есть такие дебютанты, которые работают конкретно, они пришли в кино не просто так, поработали операторами, вторыми режиссерами, помощниками. Чаще всего дебютанты приходят из другой профессии - операторы, «звукачи», они знают, что хотят», - сказал Санжар Мади.

По словам актера, идеально, если режиссером-дебютантом является оператор или режиссер монтажа.

«У него в голове уже выстроено все - и картинка, и монтаж. Я работал с таким дебютантом, который был монтажером. Это идеальный тандем. Он знал конкретно, что ему надо, в голове был смонтирован фильм. Он просто говорил - вот этот кадр, все. Три дубля сняли - дальше делаем. Хотя чаще всего неопытные снимают все подряд, думают, что им мало, чего-то не хватит. А на деле они снимают 6 часов лишнего времени, продюсер попадает по деньгам, и жалко все выбрасывать», - вспомнил Санжар Мади.

Что касается актерского состава, Санжар Мали рассказал, что около 90% нынешних актеров не заканчивали актерский факультет в университете.

«Но при этом ежегодно тысяча актеров выходит из университетов и не находит себе работу. Я не знаю, почему. Я получил актерское образование уже после того, как стал работать в этой индустрии. Мне нужно было закрыть «дыры» в своем знании с актерской, режиссерской стороны. Но мне жаль ребят, кто тратит 4-5 лет и не находят себя. Мне кажется, надо сначала попасть в эту профессию, поработать, понять, что тебе этого не хватает, и только потом идти на актерское, если это твое», - посоветовал актер Санжар Мади.

Съемки фильма ужасов и триллера одновременно, как «Фото на память», всегда сопровождаются мистикой. К тому же, атмосфера на площадке зависит от режиссера и продюсера.

«Много триллера, помимо фантастики, человеческий фактор играет. В хоррорах не так много фраз обычно, больше эмоций, саспенса (состояние тревоги), музыка нагнетает. Но я не могу сказать, что я не люблю этот жанр. Мне очень понравилось работать в хорроре. Было страшно, пока снимали. Дом они очень красиво задекорировали, получилось, что он действительно заброшенный лет на 40 - плесень, запах, сырость, они лишь обновили мебель и атрибутику для фильма. Лес был жуткий, мы снимали в те дни, когда в Москве было -15, каждый шаг чувствовался и эхом отдавался среди деревьев. Страшно. Сказать, что этот фильм не серьезный, тяжело. Мы подошли серьезно. Это не такая картина, которая снята левой ногой, а серьезная. Но если сравнивать ее с психологическими драмами, то здесь ты больше отдыхаешь», - рассказал Санжар Мади.

Сейчас он принимает участие в монгольском фильме, играет главу мафии, отсняты сцены в Улан-Баторе. По словам актера, сейчас стоит вопрос, чтобы доснять это все в Америке, но он будет смотреть на занятость. Есть 2 проекта в июле, если получится тут, то монгольская группа вынуждена будет доснимать оставшиеся сцены без казахстанца.





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