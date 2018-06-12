В Усть-Каменогорске парень заблокировал телефон, взял документы и исчез

Родственники пытались искать Ерзата самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

В Усть-Каменогорске родные ищут 17-летнего Ерзата Газезова, который исчез три дня назад, передаёт Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

— 9 июня Ерзат обедал с родителями в столовой в районе магазина «Ивушка». После он ушел в неизвестном направлении и больше мы его не видели, — рассказывает сестра пропавшего Перизат.

По словам родственницы, парень оставил дома телефон и сумку, взяв только удостоверение личности.

— Друзья Ерзата говорят, что он хотел уехать в Семей. Оказывается он там часто бывал, но мы об этом не знали, — говорит Перизат.

Родственники пытались искать Ерзата самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

— Он поставил свой телефон на блокировку, только вчера нам удалось его разблокировать. Но никакой информации мы там не нашли — он все очистил, — делится девушка. — Сегодня будем писать заявление в полицию.

Перизат добавила, что в день исчезновения Ерзат был одет в черные джинсы, футболку и черные кроссовки, с собой у него была черная куртка. Приметы пропавшего: рост — около 160 сантиметров, хромает на правую ногу.

Всех, кто видел Ерзата или знает, где он может находиться, родственники просят позвонить по телефону 8-777-790-84-34 (Перизат).

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