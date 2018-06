Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились и пожали друг другу руки

Главы США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые пожали друг другу руки на проходящем во вторник в Сингапуре первом в истории саммите двух государств. Об этом сообщает Reuters.

Трамп и Ким встретились в гостинице Capella на курортном острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. После рукопожатия они отправились на переговоры без посторонних лиц, где еще раз обменялись рукопожатием.

