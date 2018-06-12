Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились и пожали друг другу руки

Формально США и КНДР находятся в состоянии войны с 1953 года.

Главы США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые пожали друг другу руки на проходящем во вторник в Сингапуре первом в истории саммите двух государств. Об этом сообщает Reuters.

Трамп и Ким встретились в гостинице Capella на курортном острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. После рукопожатия они отправились на переговоры без посторонних лиц, где еще раз обменялись рукопожатием.

Перед беседой тет-а-тет Трамп заявил, что «не сомневается в будущих отличных отношениях с северокорейским лидером». В свою очередь, Ким отметил, что страны «преодолели множество трудностей для проведения саммита».

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове.

Формально США и КНДР находятся в состоянии войны с 1953 года.

Источник: Lenta.ru

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