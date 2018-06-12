Менеджер боксера Елеусинова рассказал о следующем сопернике

Менеджер Зия Алиев акцентировал внимание на том, каких параметров они придерживаются при выборе следующего соперника для Данияра Елеусинова, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Команда Елеусинова занята поиском третьего соперника на 28 июля. Бой состоится в Лондоне, на знаменитой О2-арене, о чем еще сразу после победы над венгром Золтоном Шебо объявил промоутер Данияра Эдди Хирн. Зия Алиев расставил приоритеты при подборе оппонента на вечер бокса в Лондоне.

«Поиски соперника по третьему бою Данияра в профи продвигаются нормально. Обращаем внимание на стиль потенциальных кандидатов, на то, насколько они агрессивны, плюс смотрим их рекорд - сколько боев выиграли, сколько проиграли. Такие, которых уже полпланеты победило, нам тоже не нужны. Стараемся искать боксеров самых разных стилей. Первый соперник, который являлся дебютантом, любил атаковать, стоять перед Данияром. Второй, вы видели, был более двигающимся на ногах, делающим резкие выпады, - и хорошо, естественно, выживал. Ищем, в общем, соперников разного рода», - поведал Алиев.

Напомним, что Данияр Елеусинов уже вернулся в Казахстан после победы над Шебо. Его промоутер Эдди Хирн сообщил, что Олимпийский чемпион из Казахстана заработает миллионы долларов. Но для этого ему «не стоит повторять ошибок Головкина», считает первый тренер Алимханулы.



