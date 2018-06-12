Казахстанскому бойцу "Найману" сделали замечание
12 июня 2018, 08:33
Хачатарян попросил бой не комментировать.
Казахстанский боец Куат Хамитов, выступающий под псевдонимом «Найман» и армянский спортсмен Давид Хачатарян устроили беседу через Instagram, сообщает Zakon.kz.
«Найман» на своей странице в Instagram прокомментировал бой Давида Хачатряна с ирландцем Питером Куилли на турнире «Fifgt Nights Global» в России.
Хамитов похвалил ирландца, который также известен как спарринг-партнер соотечественника Конора МакГрегора.
«Я говорил, что Куилли зверь, и что он победит досрочно!», - отметил «Найман» в своем Instagram.
Сам Хамитов встречался с Куилли в ноябре 2017 года в главном бою турнира Fight Nights 80 в Алматы. Казахстанец победил решением большинства судей, но в декабре Федерация ММА России изменила результат поединка на ничью.
В свою очередь Хачатарян попросил бой не комментировать.
«Ешь лучше свою конину, а не комментируй», - ответил на это Хачатрян.
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