Казахстанскому бойцу "Найману" сделали замечание

Казахстанский боец Куат Хамитов, выступающий под псевдонимом «Найман» и армянский спортсмен Давид Хачатарян устроили беседу через Instagram, сообщает Zakon.kz.

«Найман» на своей странице в Instagram прокомментировал бой Давида Хачатряна с ирландцем Питером Куилли на турнире «Fifgt Nights Global» в России.

Хамитов похвалил ирландца, который также известен как спарринг-партнер соотечественника Конора МакГрегора.

«Я говорил, что Куилли зверь, и что он победит досрочно!», - отметил «Найман» в своем Instagram.

Сам Хамитов встречался с Куилли в ноябре 2017 года в главном бою турнира Fight Nights 80 в Алматы. Казахстанец победил решением большинства судей, но в декабре Федерация ММА России изменила результат поединка на ничью.

В свою очередь Хачатарян попросил бой не комментировать.

«Ешь лучше свою конину, а не комментируй», - ответил на это Хачатрян.