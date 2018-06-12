Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ким Чен Ын заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом

Не исключено, что сотрудничество будет сложным.

Фото : © AFP 2018 / SAUL LOEB12 июня 2018, 08:56

Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с американским лидером, сообщает РИА Новости.

"Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Дональдом Трампом. Это будет сложно, но он заинтересован в этом", — говорится в сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты