Ким Чен Ын заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом

Не исключено, что сотрудничество будет сложным.

Фото : © AFP 2018 / SAUL LOEB

Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с американским лидером, сообщает РИА Новости. "Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Дональдом Трампом. Это будет сложно, но он заинтересован в этом", — говорится в сообщении.

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