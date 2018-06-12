Ким Чен Ын заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом
Не исключено, что сотрудничество будет сложным.
Фото : © AFP 2018 / SAUL LOEB12 июня 2018, 08:56
Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с американским лидером, сообщает РИА Новости.
"Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Дональдом Трампом. Это будет сложно, но он заинтересован в этом", — говорится в сообщении.
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