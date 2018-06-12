Неустойчивая погода сохраняется на большей территории Казахстана

Местами пройдут дожди с грозами.

На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, туман, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается пыльная буря, шквал, возможен град, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами – ветер 15-20 м/с, шквал, туман, возможен град, ночью и утром туман.

В Костанайской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, днем шквал, возможен град.

В Жамбылской области местами – шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Кызылординской области днем усилится ветер до 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, днем в Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области при грозе усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, частично облачно.

Погода в Астане днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 12 июня.

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